МО: расчеты ПЗРК «Верба» ивановских десантников сбили дроны ВСУ у Артемовска

Расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов «Верба» ивановских десантников уничтожили украинские беспилотники к северу от Артемовска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны России (МО РФ), передает РИА Новости.

Отмечается что расчеты ПЗРК ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения обнаружили воздушные цели. «В результате грамотных действий расчетов цели взяты на сопровождение и уничтожены», — рассказали в ведомстве.

Также в МО РФ сообщили, что с начала специальной военной операции (СВО) расчеты ПВО ВДВ сбили сотни различных украинских беспилотников. Так, за прошедшую неделю один из расчетов ПВО ивановских десантников сбил в небе над нашими позициями более десяти беспилотников ВСУ.

Ранее сообщалось, что главнокомандующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному пришлось бросить в бой последние резервы из-за успехов российской армии на фронте.

Также офицеры ВСУ объяснили остановку контрнаступления в сентябре. В начале октября журналисты издания País посетили три воинские части ВСУ, относящихся к разным родам войск на запорожском направлении — спецназ, пехоту и бронетанковую бригаду. Как указал обозреватель издания Кристиан Сэгура, все офицеры подтвердили, что многомесячные прямые атаки с целью прорыва российской обороны танками и мотопехотой закончились из-за больших потерь на минных полях.