Стало известно о категорическом отказе Месси сделать фото с главой «Барселоны»

COPE: Месси категорически отказал Лапорте в фото на церемонии «Золотого мяча»

Стало известно об отказе аргентинского нападающего Лионеля Месси сделать фото с президентом «Барселоны» Жоану Лапорте после церемонии вручения «Золотого мяча». Об этом сообщает COPE.

По информации издания, после награждения Лапорта хотел сделать общую фотографию с Месси и выигравшей женский «Золотой мяч» футболисткой «Барселоны» Айтаной Бонмати. Аргентинец на эту просьбу ответил «категорическим отказом».

30 октября аргентинец в восьмой раз в карьере стал обладателем «Золотого мяча». Ранее он получал трофей в 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019 и 2021 годах.

Месси, на данный момент выступающий за американский клуб «Интер Майами», играл за «Барселону» до 2021 года. В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов. Затем форвард перешел в «Пари Сен-Жермен». Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон.