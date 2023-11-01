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12:17, 1 ноября 2023Ценности

Стилист Лисовец назвал своих подписчиков лошарами за критику его стиля

Фото: @vladislavlisovets

Стилист и телеведущий Владислав Лисовец назвал своих подписчиков лошарами за критику его стиля. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Модный эксперт поделился снимком, на котором он запечатлен в широких серых штанах, белой рубашке и джинсовой куртке. При этом его образ дополняют галстук, оформленный леопардовым принтом, небольшая сумка и черные туфли с заостренным носом.

Один из подписчиков не оценил внешний вид Лисовца. «Почему туфли не с широким носом? И галстучек — фу», — возмутился юзер.

Стилист ответил ему в комментариях. «Потому что я не для соответствия лошарам с вонючей пастью. А острые носы, чтобы колоть ваши поросячьи глазки», — высказался он.

В октябре Владислав Лисовец также отреагировал на сравнения его с женщиной. «Видно, что пишет отсталая, серая, советская, некрасивая мышка. На будущее имейте в виду, что есть примитивные особи: они по внешним признакам только определяют. А есть развитые. Вот вторые кладут на мнение первых мужской... и что-то важное между», — ответил стилист на замечания подписчицы.

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      Карина Черных
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