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14:19, 1 ноября 2023Ценности

Стилистка перечислила россиянкам самую модную верхнюю одежду на зиму

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Стилистка Анастасия Миловская перечислила россиянкам самую модную верхнюю одежду, которая подходит для зимы. Соответствующий материал публикует издание «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, основным трендом предстоящей зимы будет пользующийся популярностью пуховик, который отличается износостойкостью и практичностью. По этой причине специалистка посоветовала выбирать модели с минимальным количеством деталей и крупной стежкой. Она уточнила, что слишком большие оверсайз-модели быстро выйдут из моды.

«Пуховики рекомендую приобретать из прошлых коллекций на крупных распродажах по типу "Черной пятницы" или за границей с помощью байеров. Одежда, купленная не в России, обойдется дешевле, точно будет трендовой, а также порадует владелицу качеством», — подчеркнула Миловская.

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Помимо этого, собеседница издания обратила внимание на дубленки классических оттенков. «Легкие, потяжелее, бывают даже для плюсовых температур. Выглядят они все максимально стильно», — заявила она.

В заключение женщина отметила актуальность парки, которая тоже должна быть оверсайз-размера. «Прямой крой и обрезные рукава будут выглядеть не очень симпатично: получится "напряженный" силуэт», — подытожила Миловская.

Ранее врач раскрыла опасность привлекающей мужчин женской одежды. Акушер-гинеколог Анна Марченко призвала россиянок отказаться от капроновых колготок в холодное время года и отдать предпочтение шерстяным или хлопковым изделиям, которые лучше сочетать с брюками.

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      Екатерина Ештокина
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