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14:22, 1 ноября 2023Бывший СССР

В Минюсте Грузии рассказали о политическом будущем Саакашвили

Минюст Грузии: Саакашвили не может быть членом партии, у него нет гражданства

Фото: Vuk Valcic / Globallookpress.com

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не может быть членом какой-либо партии, так как у него нет гражданства страны. Об этом заявил министр юстиции Рати Брегадзе, передает РИА Новости.

Министр напомнил, что Саакашвили не имеет грузинского паспорта, поэтому не может быть членом какой-либо партии. «У него нет права на членство в политической партии, он не может быть председателем политического объединения», — сказал Брегадзе.

Таким образом он прокомментировал заявления оппозиционной партии «Национальное движение» о том, что их лидером является Саакашвили. По словам Брегадзе, это «классический пример неформального правления».

Ранее Брегадзе подчеркивал, что Саакашвили больше не сможет заниматься политикой, поскольку работал на другое государство.

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      Александр Слабиев
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