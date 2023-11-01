В Минюсте Грузии рассказали о политическом будущем Саакашвили

Минюст Грузии: Саакашвили не может быть членом партии, у него нет гражданства

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не может быть членом какой-либо партии, так как у него нет гражданства страны. Об этом заявил министр юстиции Рати Брегадзе, передает РИА Новости.

Министр напомнил, что Саакашвили не имеет грузинского паспорта, поэтому не может быть членом какой-либо партии. «У него нет права на членство в политической партии, он не может быть председателем политического объединения», — сказал Брегадзе.

Таким образом он прокомментировал заявления оппозиционной партии «Национальное движение» о том, что их лидером является Саакашвили. По словам Брегадзе, это «классический пример неформального правления».

Ранее Брегадзе подчеркивал, что Саакашвили больше не сможет заниматься политикой, поскольку работал на другое государство.