В Палестине сравнили планы Израиля по переселению жителей Газы с началом войны

AP: в Палестине назвали красной линией планы Израиля по переселению жителей Газы

Планы израильских властей по переселению более 2,3 миллиона жителей сектора Газа в Египет на Синайский полуостров стали пересечением красной линии, что равносильно объявлению войны. С таким заявлением в интервью Associated Press (AP) выступил представитель президента Палестины Набиль Абу Рудейна.

«Мы выступаем против перемещения людей в любой форме и считаем это красной линией, которую мы не позволим переступить. То, что произошло в 1948 году, не должно повториться», — сказал он. Рудейн добавил, что такая политика «будет равносильна объявлению новой войны».

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик выступил против планов Израиля по насильственному переселению палестинцев из сектора Газа.