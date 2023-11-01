Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:35, 1 ноября 2023Мир

В Палестине сравнили планы Израиля по переселению жителей Газы с началом войны

AP: в Палестине назвали красной линией планы Израиля по переселению жителей Газы

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Планы израильских властей по переселению более 2,3 миллиона жителей сектора Газа в Египет на Синайский полуостров стали пересечением красной линии, что равносильно объявлению войны. С таким заявлением в интервью Associated Press (AP) выступил представитель президента Палестины Набиль Абу Рудейна.

«Мы выступаем против перемещения людей в любой форме и считаем это красной линией, которую мы не позволим переступить. То, что произошло в 1948 году, не должно повториться», — сказал он. Рудейн добавил, что такая политика «будет равносильна объявлению новой войны».

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик выступил против планов Израиля по насильственному переселению палестинцев из сектора Газа.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      США и Израиль задумались об отправке миротворцев в Газу

      Хайди Клум в образе павлина нарядила мужа в яйцо на Хеллоуин

      Ученые рассказали о роли сахара в рационе человека

      Железнодорожные перевозки в России резко подорожали

      В Палестине сравнили планы Израиля по переселению жителей Газы с началом войны

      Игроки киевского «Хита» по футзалу отказались жать руку россиянину

      Уголовник захотел теплицу и демонтировал шумоизоляцию на федеральной трассе

      Второй пациент с пересаженным сердцем свиньи прожил лишь шесть недель

      Названы лучшие детские поликлиники Москвы

      В Полтавской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости