В Узбекистане ввели наказание за пропаганду многоженства

Минюст Узбекистана сообщил о введении наказания за пропаганду многоженства

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал поправки в законодательство, которые вводят административную ответственность за пропаганду многоженства в стране. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции республики в Telegram.

«Пропаганда совместного проживания с двумя и более женами, распространение взглядов, идей или призывов на этот счет, а также поощрение такого поведения наказывается штрафом в размере от 15- до 30-кратного размера БРВ (базовая расчетная величина — прим. «Ленты.ру») или административным арестом на срок до 15 суток», — заявили в Минюсте.

Кроме того, предусматривается наказание за пропаганду дискриминации по половому признаку, в том числе открытое отрицание равенства женщин и мужчин, а также ответственность введена за проведение религиозной брачной церемонии с лицом, не достигшим брачного возраста.

Ранее президент России Владимир Путин Мирзиеев подписали 11 документов по итогам переговоров, которые состоялись в Москве. В частности, главы государств приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества двух стран.