Посол РФ в США рассказал об оценке американских ядерных сил
Посол Антонов: Россия оценивает ядерные возможности США в совокупности
Россия оценивает ядерные возможности США в совокупности и будет искать компенсирующий потенциал против всей суммы американских ядерных сил, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала.
Как уточнил дипломат, Москва не смотрит на намерения Вашингтона, она оценивает боевые возможности сил ядерного сдерживания. «Конечно, нет, мы будем искать компенсирующий потенциал против всей суммы носителей и боезарядов Соединенных Штатов Америки», — подчеркнул он.
Ранее Антонов заявил, что власти США тормозят вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Вашингтон также продолжает поддерживать свою военную ядерную инфраструктуру, рассказал он.