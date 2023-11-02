Посол РФ в США рассказал об оценке американских ядерных сил

Посол Антонов: Россия оценивает ядерные возможности США в совокупности

Россия оценивает ядерные возможности США в совокупности и будет искать компенсирующий потенциал против всей суммы американских ядерных сил, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

Как уточнил дипломат, Москва не смотрит на намерения Вашингтона, она оценивает боевые возможности сил ядерного сдерживания. «Конечно, нет, мы будем искать компенсирующий потенциал против всей суммы носителей и боезарядов Соединенных Штатов Америки», — подчеркнул он.

Ранее Антонов заявил, что власти США тормозят вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Вашингтон также продолжает поддерживать свою военную ядерную инфраструктуру, рассказал он.

