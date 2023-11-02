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23:29, 2 ноября 2023Мир

Посол РФ в США рассказал об оценке американских ядерных сил

Посол Антонов: Россия оценивает ядерные возможности США в совокупности
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Russian Embassy in the USA / Globallookpress.com

Россия оценивает ядерные возможности США в совокупности и будет искать компенсирующий потенциал против всей суммы американских ядерных сил, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

Как уточнил дипломат, Москва не смотрит на намерения Вашингтона, она оценивает боевые возможности сил ядерного сдерживания. «Конечно, нет, мы будем искать компенсирующий потенциал против всей суммы носителей и боезарядов Соединенных Штатов Америки», — подчеркнул он.

Ранее Антонов заявил, что власти США тормозят вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Вашингтон также продолжает поддерживать свою военную ядерную инфраструктуру, рассказал он.

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      Марина Совина
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