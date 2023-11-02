Президент Молдавии объяснила закрытие телеканалов в стране

Президент Молдавии Санду объяснила закрытие шести телеканалов пропагандой

Президент Молдавии Майя Санду объяснила закрытие шести телеканалов в стране тем, что они якобы занимались пропагандой и незаконно финансировались. Об этом она заявила в эфире передачи Secretele Puterii на телеканале JurnalTV, выпуск опубликован на YouTube.

По мнению главы государства, СМИ должны транслировать правильную и объективную информацию. Кроме того, она отметила, что молдавские власти будут заниматься борьбой с незаконным финансированием не только СМИ, но и политических партий.

30 октября премьер-министр республики Дорин Речан сообщил, что были приостановлены лицензии у шести телеканалов, их назвали угрозой информационной безопасности Молдавии. Речь идет об «Оризонт-ТВ», ICTV, «Прайм-ТВ», «Публика-ТВ», «Канал-2», «Канал-3».

В тот же день молдавская Служба информации и безопасности (СИБ) заблокировала сайты более 30 российских СМИ. В список ресурсов оказались сайты ТАСС, «Интерфакса», «Ведомостей», «Ленты.ру», KP.RU, «Известий», и других.

