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20:31, 2 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин прокатил полицейского на заднем стекле машины и попал на видео

В Якутске водитель пытался уйти от погони с полицейским на заднем стекле

В Якутске нарушитель во время погони прокатил сотрудника ДПС на заднем стекле своей машины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash и публикует оперативное видео.

На кадрах видно, как полицейский повис на задней части автомобиля Toyota, в то время как водитель на большой скорости продолжает движение. Машину нарушителя преследует наряд ДПС с мигалками. Спустя некоторое время подозреваемого задерживают.

По данным канала, все произошло на улице Лермонтова в Якутске. Причина погони пока не сообщается.

Ранее во Владимирской области мужчина прокатил полицейского на капоте фургона и попал на видео.

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      Олеся Мицкевич
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