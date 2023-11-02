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20:53, 2 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин угрожал ножом сотрудникам магазина и попал под следствие

В Петербурге задержали мужчину, нападавшего с ножом на продавцов магазина

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге задержали 46-летнего мужчину, угрожавшего сотрудникам магазина ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петебургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, 1 ноября полицейские приехали по вызову в магазин на проспекте Ленина. Им сообщили, что туда ворвался неизвестный с ножом, напал на продавцов и угрожал им расправой. Полицейские задержали нарушителя порядка. Выяснилось, что это безработный местный житель.

В отношении него составили протокол по статье 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ и возбудили дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ.

Ранее стало известно, что россиянка вонзила в живот любовнику нож из-за вылитого в раковину супа.

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      Екатерина Кашурникова
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