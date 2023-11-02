Samsung выпустит смартфон с поддержкой ИИ

SamMobile: Samsung Galaxy S24 получит поддержку искусственного интеллекта

Будущие смартфоны Samsung получат встроенную поддержку искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание SamMobile.

Во время объявления отчета о финансовых результатах за третий квартал 2023 года представители компании заявили, что Samsung работает над смартфоном с поддержкой ИИ. Благодаря новым функциям потребители смогут получать доступ к различным сервисам без подключения к интернету — запросы будут обрабатываться прямо на устройстве.

По информации инсайдеров, первыми подобными девайсами окажутся смартфоны серии Galaxy S24, выход гаджетов запланирован на начало 2024 года. «Samsung стремится сделать Galaxy S24 самым умным ИИ-телефоном за всю историю», — отметили авторы медиа.

Вероятнее всего, на смартфонах будет реализован доступ к функциям чат-ботов и генеративного искусственного интеллекта. Также инсайдеры отметили, что Samsung намерена опередить Apple, которая может представить смартфон с поддержкой ИИ осенью 2024 года.

Ранее источники Bloomberg рассказали, что компания Apple внедрит поддержку генеративного ИИ во все свои устройства. IT-гигант будет тратить около миллиарда долларов в год на изучение ИИ.