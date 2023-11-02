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17:52, 2 ноября 2023Спорт

Тутберидзе назвала помешавшие Трусовой и Медведевой стать чемпионками ОИ причины

Тутберидзе: Трусова и Медведева шли за медалями, а не за прокатом на ОИ
Александра Трусова и Этери Тутберидзе

Александра Трусова и Этери Тутберидзе. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» назвала причины, которые, по ее мнению, помешали ее бывшим подопечным Александре Трусовой и Евгении Медведевой стать олимпийскими чемпионками.

«Неправильно немножко идти к медали. Надо идти к своему лучшему прокату — ты (...) не прыгнешь через голову», — заявила специалист. По ее мнению, Трусова и Медведева слишком сильно хотели стать чемпионками ОИ, из-за чего перегорели.

Этери Тутберидзе получила известность благодаря работе с одиночницами. Среди ее воспитанниц есть олимпийские чемпионки Юлия Липницкая, Алина Загитова, Анна Щербакова и Камила Валиева, а также серебряные призеры Игр Медведева и Трусова.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Играх в Пхенчхане она завоевала серебро, уступив соотечественнице Алине Загитовой. Трусова получила серебро на Олимпиаде в Пекине. На ее счету две бронзы чемпионата Европы и бронза чемпионата мира.

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      Анастасия Борисова
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