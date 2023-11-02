У игрока ЦСКА возникли проблемы с отправкой на операцию в Германию из-за санкций

У Мухина возникли проблемы с отправкой на операцию в Германию из-за санкций

У футболиста ЦСКА и сборной России Максима Мухина возникли проблемы с отправкой на операцию в Германию. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил агент игрока Вадим Шпинев.

По его словам, хавбеку пока не оформили визу. «Возможная операция не в Германии? Рассматриваются все варианты. ЦСКА находится под жесточайшими санкциями, есть определенные трудности, но клуб с ними справится», — заявил Шпинев.

Мухин получил травму в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Рубина» (0:0). Футболисту диагностировали разрыв передней крестообразной связки.

Мухин в нынешнем сезоне провел 12 матчей в РПЛ, в которых забил два мяча. В его активе пять матчей в составе сборной России.