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15:50, 2 ноября 2023Спорт

У игрока ЦСКА возникли проблемы с отправкой на операцию в Германию из-за санкций

У Мухина возникли проблемы с отправкой на операцию в Германию из-за санкций

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

У футболиста ЦСКА и сборной России Максима Мухина возникли проблемы с отправкой на операцию в Германию. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил агент игрока Вадим Шпинев.

По его словам, хавбеку пока не оформили визу. «Возможная операция не в Германии? Рассматриваются все варианты. ЦСКА находится под жесточайшими санкциями, есть определенные трудности, но клуб с ними справится», — заявил Шпинев.

Мухин получил травму в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Рубина» (0:0). Футболисту диагностировали разрыв передней крестообразной связки.

Мухин в нынешнем сезоне провел 12 матчей в РПЛ, в которых забил два мяча. В его активе пять матчей в составе сборной России.

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      Алексей Гусев
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