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18:37, 2 ноября 2023Культура

В Минкульте рассказали о состоянии «Троицы» Рублева

Минкульт России: «Деструктивных изменений» на иконе «Троица» не наблюдается

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Министерстве культуры России рассказали о состоянии иконы «Троица» русского мастера Андрея Рублева. Результаты совета Реставрационного центра имени Грабаря были опубликованы в Telegram-канале ведомства.

«Мы подвели итоги наблюдения за более чем двухмесячным пребыванием иконы в центре Грабаря. Деструктивных изменений не наблюдается. Все стабильно. Можно сказать, условия созданы идеальные. Это наблюдение важно для дальнейшего уточнения параметров ее хранения в будущем», — заявил директор центра при Минкульте Дмитрий Сергеев.

Ранее руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) сообщила, что «Троица» Рублева хранится в надлежащих условиях. В июле 2023 года стало известно, что икону привезли из храма Христа Спасителя во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени Грабаря.

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      Сергей Равин
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