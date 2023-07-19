Икону «Троица» доставили в Центр имени Грабаря

ТАСС: икону Рублева «Троица» доставили из храма Христа Спасителя в Центр имени Грабаря

Икону Андрея Рублева «Троица» привезли из храма Христа Спасителя во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика Грабаря. Об этом сообщает ТАСС.

Святыню упаковали в ящик для транспортировки, фургоны сопровождали автомобили дорожно-патрульной службы. В Центре имени Грабаря для хранения иконы подготовлено помещение со специальным температурно-влажностным режимом, газовой системой пожаротушения и техническими средствами охраны.

Совет из ведущих специалистов в области изучения, сохранения и реставрация древнерусской живописи планирует принять решение о реставрации или консервации иконы до конца июля.

12 июля Третьяковская галерея передала икону «Троица» в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре. Договор между галереей и лаврой заключен сроком на 49 лет с последующей пролонгацией. В Московской патриархии Русской православной церкви (РПЦ) уточнили, что икона остается «в оперативном управлении» Третьяковской галереи.

Икона «Троица» Рублева хранилась в храме Христа Спасителя с 3 июня текущего года. Патриарх Кирилл отмечал, что «Троица» будет выставляться здесь в течение года, после чего ее вернут в Троице-Сергиеву лавру.