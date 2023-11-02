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18:29, 2 ноября 2023Бывший СССР

Зеленский поблагодарил островное государство за переговоры по Украине

Зеленский поблагодарил Кипр за участие в переговорах по безопасности Украины

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Кипр за то, что он присоединился к переговорам по гарантиям безопасности страны. Соответствующее сообщение появилось на странице политика в соцсети Х (бывший Twitter).

Зеленский поблагодарил островное государство за то, что оно стало 30-й страной, которая присоединилась к Вильнюсской декларации «Группы семи», согласовавшей в июле 2023 года основные принципы гарантий безопасности Украине.

Также Зеленский поблагодарил президента Кипра Никоса Христодулидиса. «Мы продолжим вместе укреплять европейскую безопасность и углублять двустороннее сотрудничество», — пообещал он.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак начал консультации с Нидерландами по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности. Консультации касались сотрудничества в военной сфере и вопроса экономического восстановления Украины.

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      Александр Слабиев
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