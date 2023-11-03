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19:05, 5 ноября 2023Ценности

51-летняя женщина раскрыла простой секрет моложавой внешности

Кадр: @BELICIA.ARNOLD

Мать блогерши Белисии Арнольд из Австралии раскрыла простой секрет своей моложавой внешности. Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте юзерши.

Сначала на размещенных кадрах инфлюэнсерша с никнеймом belicia.arnold предстала вместе со своей родственницей. В опубликованном видео видно, что на лице материли Арнольд отсутствуют глубокие мимические морщины.

Как рассказала юзерша, ее 51-летняя мать на протяжении 20 лет ежедневно пьет фруктовый сок, предпочитая его дорогим уходовым средствам. По словам женщины, для напитка она использует четыре основных ингредиента без добавок.

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В список необходимых для омолаживающего средства продуктов вошли яблоки, апельсины, морковь и небольшое количество имбиря. «Она делает этот сок для меня и моих сестер, и это дает нам невероятный заряд энергии, не говоря уже обо всех преимуществах, которые напиток дает вашей коже», — заключила Арнольд.

В октябре хирург назвал россиянам три самые популярные операции для омоложения. В первую очередь врач упомянул блефаропластику, с помощью которой можно устранить признаки возрастных изменений вокруг глаз или удалить жировые грыжи.

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      Екатерина Ештокина
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