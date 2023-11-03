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18:33, 3 ноября 2023Бывший СССР

Белоруссия выразила протест Польше

МИД Белоруссии выразил протест Польше из-за нарушения воздушной границы
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Misha Friedman / Getty Images

МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши в республике Мартина Войцеховского и выразил протест из-за нарушения государственной границы польским воздушным судном. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«В ходе встречи польскому дипломату заявлен решительный протест в связи с очередным фактом нарушения 2 ноября 2023 года государственной границы Республики Беларусь воздушным судном со стороны Республики Польша», — говорится в заявлении министерства.

Минск также потребовал провести расследование этого инцидента и принять меры по предотвращению таких случаев в будущем. Кроме того, в белорусском МИД отметили недопустимость халатного отношения к выполнению полетов в приграничной зоне.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Варшава не ответила на предложение Минска о восстановлении добрососедства. Кроме того, по его словам, народ Польши «утер нос» своим политикам недостаточной явкой на национальный референдум и массовым голосованием за оппозицию.

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      Кристина Есикова
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