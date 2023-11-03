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23:49, 3 ноября 2023Силовые структуры

Блогера Шабутдинова задержали до суда

Адвокат подтвердил, что блогер Шабутдинов задержан до суда по мере пресечения

Блогер и предприниматель Аяз Шабутдинов задержан до суда по мере пресечения. Это агентству ТАСС подтвердил его адвокат.

Он уточнил, что блогера обвиняют в мошенничестве.

Ранее канал «360» со ссылкой на источник выяснил, что Шабутдинова подозревают в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Также задержание Шабутдинова связали с проблемами с налогами.

3 ноября Шабутдинов вернулся в Москву из-за границы и поехал в съемные апартаменты. Там его задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со столичным управлением ФСБ.

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      Марина Совина
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