Блогера Шабутдинова задержали до суда

Адвокат подтвердил, что блогер Шабутдинов задержан до суда по мере пресечения

Блогер и предприниматель Аяз Шабутдинов задержан до суда по мере пресечения. Это агентству ТАСС подтвердил его адвокат.

Он уточнил, что блогера обвиняют в мошенничестве.

Ранее канал «360» со ссылкой на источник выяснил, что Шабутдинова подозревают в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Также задержание Шабутдинова связали с проблемами с налогами.

3 ноября Шабутдинов вернулся в Москву из-за границы и поехал в съемные апартаменты. Там его задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со столичным управлением ФСБ.