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17:25, 3 ноября 2023Силовые структуры

Десятилетняя девочка выстрелила в голову брату из винтовки в российском регионе

Под Ростовом 10-летняя девочка выстрелила в брата из винтовки во время игры

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Ростовской области десятилетняя девочка выстрелила в брата из пневматической винтовки во время игры дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

В результате выстрела 12-летний подросток получил телесные повреждения и был госпитализирован в одну из больниц Усть-Донецкого района. Сотрудники полиции проводят проверку.

По предварительной информации, потерпевший находился дома вместе с братом и сестрой, когда в одной из комнат дети обнаружили пневматическую винтовку и решили поиграть с ней. В результате неосторожного обращения десятилетняя девочка выстрелила из найденного оружия в область головы своему брату.

Ранее в Забайкальском крае пьяный россиянин выстрелил в 64-летнюю пенсионерку из охотничьего ружья.

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