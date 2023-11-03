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18:23, 3 ноября 2023Силовые структуры

Раскрыт грозящий блогеру-миллионнику Шабутдинову срок по делу о мошенничестве

Блогеру Аязу Шабутдинову грозит до 10 лет колонии по делу о мошенничестве
Аяз Шабутдинов

Аяз Шабутдинов. Кадр: Аяз Шабутдинов / YouTube

Блогеру-миллионнику Аязу Шабутдинову грозит до 10 лет колонии. Грозящий блогеру срок в пятницу, 3 ноября, раскрыл Telegram-канал Mash.

По данным канала, в отношении задержанного бизнес-коуча возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие ходатайствует об отправке подозреваемого на время расследования в СИЗО. В ближайшее время суд примет решение об аресте Шабутдинова.

Иск к блогеру-миллионнику Аязу Шабутдинову подала россиянка Наталья Калистратова.

О задержании Аяза Шабутдинова стало известно 3 ноября. По информации «360», он вернулся в Москву из-за границы и поехал в съемные апартаменты. Там его встретили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со столичным управлением ФСБ.

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      Владимир Седов
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