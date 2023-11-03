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20:18, 3 ноября 2023Силовые структуры

Избивший таксиста за отказ везти его с пивом россиянин пойдет под суд

В Москве пройдет суд над мужчиной, избившим таксиста за отказ везти его с пивом

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Москве следователи предъявили обвинение мужчине, который избил таксиста за отказ везти его с пивом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

В отношении него возбудили дело по статье 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») УК РФ. Теперь мужчина предстанет перед судом.

Утром 18 июня обвиняемый вместе с семьей хотел доехать до улицы Большая Дмитровка на такси. По дороге он попросил водителя остановиться, вышел из машины, зашел в магазин и вернулся с открытой бутылкой пива. Таксист сделал ему замечание и отказался везти мужчину с бутылкой.

В результате пассажир набросился на таксиста, у которого позднее медики диагностировали перелом передней стенки правой верхнечелюстной пазухи. Сам агрессор рассказал, что в тот день был на взводе и не смог сдержаться.

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      Варвара Митина
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