Избивший таксиста за отказ везти его с пивом россиянин пойдет под суд

В Москве пройдет суд над мужчиной, избившим таксиста за отказ везти его с пивом

В Москве следователи предъявили обвинение мужчине, который избил таксиста за отказ везти его с пивом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

В отношении него возбудили дело по статье 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») УК РФ. Теперь мужчина предстанет перед судом.

Утром 18 июня обвиняемый вместе с семьей хотел доехать до улицы Большая Дмитровка на такси. По дороге он попросил водителя остановиться, вышел из машины, зашел в магазин и вернулся с открытой бутылкой пива. Таксист сделал ему замечание и отказался везти мужчину с бутылкой.

В результате пассажир набросился на таксиста, у которого позднее медики диагностировали перелом передней стенки правой верхнечелюстной пазухи. Сам агрессор рассказал, что в тот день был на взводе и не смог сдержаться.

