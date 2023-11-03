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06:30, 3 ноября 2023Россия

Россиянам назвали условия получения маткапитала отцами

Депутат Бессараб рассказала о праве части отцов на получение маткапитала

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

В некоторых случаях отцы могут получать средства материнского капитала, напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с «Лентой.ру» парламентарий перечислила условия, при которых мужчины могут претендовать на маткапитал.

«Сегодня в России в отдельных случаях предусмотрено получение отцами материнского семейного капитала, но в тех случаях, когда мать — иностранка, либо она ушла из жизни, либо она в силу каких-то причин не выполняет на достойном уровне своих обязанностей и лишена родительских прав. В этом случае отец получает материнский семейный капитал. В остальных случаях, с учетом физиологии рождения, все же это право отдается матери», — рассказала депутат.

Но мать тратит его на семейные ценности, почти 99% процентов маткапитала тратится на строительство или приобретение жилья, на ипотечное кредитование — то есть на приобретение семьей своего первого жилища

Светлана Бессарабчлен комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Бессараб также объяснила, каким образом сумма маткапитала будет меняться в дальнейшем.

«С 1 февраля 2024 года материнский семейный капитал на первого ребенка составит 631 000 рублей. На второго ребенка (если не получали на первого) — 834 000 рублей. К 2026 году на второго ребенка при неполучении на первого материнский капитал преодолеет порог в один миллион рублей. И каждая из этих цифр подкреплена бюджетом», — заключила собеседница «Ленты.ру».

В мае лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести в России отцовский капитал, чтобы улучшить демографическую ситуацию. Инициатива состоит в том, чтобы предоставлять мужчинам, состоящим в официальном браке, единовременную выплату 500 тысяч рублей за одного ребенка и по 1 миллиону рублей за каждого ребенка после третьего.

Разговоры об отцовском капитале идут не первый год. Например, в 2021 году с такой инициативой выступал председатель комиссии Общественной палаты России по демографии Сергей Рыбальченко. Он предлагал ввести выплаты в размере 639,4 тысячи рублей для многодетных мужчин, а также ежемесячное пособие в 2,5 тысячи рублей на каждого ребенка в многодетной семье и систему семейного налогообложения. Тогда инициативу назвали вполне реалистичной, однако добавили, что автору нужно объяснить, где взять деньги на эти цели.

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      Кирилл Садовский
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