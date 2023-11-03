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18:33, 3 ноября 2023Бывший СССР

Появилось видео срыва украинского наступления Героем России

Минобороны опубликовало видео срыва украинского наступления Героем России
СюжетМинобороны:

Министерство обороны РФ опубликовало в Telegram видео, на котором расчет противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) срывает наступление Вооруженных сил Украины на одном из участков фронта. Расчетом командовал Герой России сержант Юрий Щербаков.

По его словам, он получил сообщение о начале наступления на соседние позиции. В результате его расчет оценил боевую ситуацию и уничтожил технику противника.

«Мы только пришли на это направление, еще не все знал — где, откуда появляется противник — и только еще изучал все высоты, направления, откуда может зайти и где появится», — рассказал Щербаков.

Минобороны сообщило, что расчет Щербакова уничтожил 9 танков, 4 бронетранспортера, 12 боевых машин пехоты, 4 грузовых автомобиля с боеприпасами, 2 взводных опорных пункта и более 100 украинских военных. А на опубликованных кадрах видно уничтожение как минимум 10 единиц вражеской техники.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Российская армия уничтожила десять самолетов и вертолет Вооруженных сил Украины. Он уточнил, что войска Вооруженных сил России уничтожили пять реактивных истребителей МиГ-29, три Су-27, один штурмовик Су-25, учебно-боевой самолет L-39, а также вертолет Ми-8.

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      Александр Слабиев
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