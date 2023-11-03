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12:11, 3 ноября 2023Мир

Правительство Франции заявило о беспрецедентном всплеске антисемитизма в стране

Министр Веран: во Франции наблюдается рост антисемитизма из-за конфликта в Газе
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Regis Duvignau / Reuters

Во Франции наблюдается беспрецедентный всплеск антисемитизма на фоне конфликта между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом заявил официальный представитель французского правительства, министр-делегат Оливье Веран, сообщает ТАСС.

«С началом нынешнего конфликта на Ближнем Востоке во Франции наблюдается всплеск антисемитизма, который страна не знала многие десятилетия», — сказал политик.

Веран уточнил, что на фоне роста антисемитских проявлений люди не решаются делать покупки в магазинах и заказывать такси. Сообщается, что с начала конфликта в секторе Газа во Франции зафиксировано более 850 актов антисемитизма, большинство из которых совершено в отношении частных лиц.

Ранее мэр Берлина Кай Вегнер также пожаловался на рост антисемитских настроений в Германии. По его словам, проведение пропалестинских демонстраций и нападения на еврейские учреждения говорят о проблеме антисемитизма в стране.

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      Дарья Балацкая
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