Правительство Франции заявило о беспрецедентном всплеске антисемитизма в стране

Министр Веран: во Франции наблюдается рост антисемитизма из-за конфликта в Газе

Во Франции наблюдается беспрецедентный всплеск антисемитизма на фоне конфликта между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом заявил официальный представитель французского правительства, министр-делегат Оливье Веран, сообщает ТАСС.

«С началом нынешнего конфликта на Ближнем Востоке во Франции наблюдается всплеск антисемитизма, который страна не знала многие десятилетия», — сказал политик.

Веран уточнил, что на фоне роста антисемитских проявлений люди не решаются делать покупки в магазинах и заказывать такси. Сообщается, что с начала конфликта в секторе Газа во Франции зафиксировано более 850 актов антисемитизма, большинство из которых совершено в отношении частных лиц.

Ранее мэр Берлина Кай Вегнер также пожаловался на рост антисемитских настроений в Германии. По его словам, проведение пропалестинских демонстраций и нападения на еврейские учреждения говорят о проблеме антисемитизма в стране.