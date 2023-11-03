Путин рассказал о былом намерении Запада одержать военную победу над Россией

Путин: Запад хотел победить Россию на поле боя, а сейчас заговорил по-другому

Запад хотел одержать над Россией военную победу, однако был вынужден отказаться от своих намерений. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты, слова главы государства приводит ТАСС.

Сейчас Запад «заговорил по-другому», отметил глава государства.

В этой связи президент напомнил о событиях российской истории времен феодальной раздробленности, когда разрозненные княжества противостояли ордынскому нашествию и западным завоевателям.

Ордынцы, при всей их наглости и жестокости, не претендовали на замещение традиций, языка и культуры на завоеванных территориях своими, подчеркнул Путин. В то же время экспансия с Запада грозила уничтожением самого русского этноса, добавил он.

Ранее президент России подписал указ о создании национального центра исторической памяти. Целью организации значится сохранение и защита традиционных ценностей, культуры и исторической памяти.