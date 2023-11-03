Путин рассказал о былом намерении Запада одержать военную победу над Россией
Запад хотел одержать над Россией военную победу, однако был вынужден отказаться от своих намерений. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты, слова главы государства приводит ТАСС.
Сейчас Запад «заговорил по-другому», отметил глава государства.
В этой связи президент напомнил о событиях российской истории времен феодальной раздробленности, когда разрозненные княжества противостояли ордынскому нашествию и западным завоевателям.
Ордынцы, при всей их наглости и жестокости, не претендовали на замещение традиций, языка и культуры на завоеванных территориях своими, подчеркнул Путин. В то же время экспансия с Запада грозила уничтожением самого русского этноса, добавил он.
Ранее президент России подписал указ о создании национального центра исторической памяти. Целью организации значится сохранение и защита традиционных ценностей, культуры и исторической памяти.