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09:03, 3 ноября 2023Путешествия

Россиянка описала отдых на Кипре за 110 тысяч рублей фразой «на любителя»

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Россиянка побывала на Кипре и пожаловалась на высокие, по сравнению с Москвой, цены. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, недельная поездка обошлась ей с мужем примерно в 110 тысяч рублей, еще около 50 тысяч они потратили на развлечения и экскурсии. Туристка отметила, что цены на услуги на острове оказались в два раза выше московских.

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«Поездки на экскурсии и походы в музеи еще куда ни шло, а вот в ресторанах и кафе цены прямо-таки кусались. Такси тоже очень дорогое. В заключение хочется отметить, что Кипр — определенно на любителя», — такими фразами описала свой отдых путешественница.

Россиянка добавила, что на Кипре нельзя увидеть зелень и красивые горы, поскольку при такой температуре «все выжжено палящим солнцем». Но несмотря на это в республике получится хорошо провести время, познакомиться с интересными людьми и насладиться вкусной едой, отметила читательница портала.

Ранее туристка из Великобритании побывала в отпуске на Кипре и возмутилась отвратительной едой и шумными отдыхающими. Как призналась британка, она не ожидала, что ее отпуск обернется катастрофой.

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      Марина Черняк
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