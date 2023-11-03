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14:58, 3 ноября 2023Россия

Российские военные заняли более выгодные позиции на одном направлении СВО

Минобороны: ВС России заняли более выгодные позиции на купянском направлении СВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

За период с 28 октября по 3 ноября российские военнослужащие на купянском направлении специальной военной операции (СВО) заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили 24 контратаки противника. Об этом журналистам отчитались в Министерстве обороны.

Там добавили, что ударами авиации и огнем артиллерии было нанесено поражение живой силе и технике четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Тимковка Харьковской области и Макеевка Луганской народной республики.

Потери противника за неделю на данном направлении составили свыше 755 бойцов, семь танков, восемь боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии, а также две боевые машины РСЗО. Также уничтожены два полевых склада боеприпасов.

В начале ноября министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что ВС России занимают более выгодные рубежи и позиции и продвигаются в зоне проведения спецоперации.

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      Евгения Куликова
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