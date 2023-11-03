Юлия Пересильд снялась без макияжа

Российская актриса Юлия Пересильд показала естественную внешность в новом видео. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 39-летняя знаменитость снялась в ярко-розовой вязаной шапке с ушами и сером свитере. При этом она распустила длинные светлые волосы, завитые в легкие локоны.

Среди прочего в ролике видно, что звезда отказалась от макияжа, а на ее лице отсутствуют косметические дефекты в виде пигментации и синяков под глазами.

В октябре Юлия Пересильд показала фигуру в бикини. Актриса продемонстрировала, чем занимается во время поездки в Анталью. Звезда фильма «Вызов» покаталась на водных горках в аквапарке и поплавала в бассейне на фоне пальм.