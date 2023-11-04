Депутат Чепа: необходимо создать новую систему безопасности для мира

Система безопасности, созданная НАТО, сегодня не устраивает ни членов альянса, ни Европу, ни мир, поскольку главным критерием безопасности для всех является следование международных законам. Необходимо обновить эту систему так, чтобы она была приемлема для всех стран мира. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Жить по правилам НАТО, а не по международным законам в рамках многополярного мира невозможно, потому сегодняшние реалии требуют изменения условий всех соглашений. Невозможно добиться устойчивого состояния Европы, состояния мира без учета интересов всех государств. А только устойчивое развитие в условиях выверенных соглашений может способствовать миру», — уверен политик.

НАТО, по мнению Чепы, сфокусировано на обеспечении собственного финансирования, финансирования нескольких лидирующих государств. Для этого, как он считает, и выстраивается стратегия представления России мировым злом.

«Иначе зачем необходимо брать по 3 процента ВВП со всех стран? Надо искать врага, — заметил депутат. — Когда вся система выстраивается в подобных целях, а не в интересах граждан европейских стран, ее надо менять. Так, чтобы были учтены интересы и Украины, и России, и Испании, всей Европы и всего мира».

Он добавил, что Россия, будучи одной из ведущих стран мира в экономическом и военном отношениях, рассчитывает на восстановление дружеских отношений со всеми странами Европы и мира, независимо от их величины, численности, экономического положения.

«Мы граждане одной Земли и все взаимосвязаны», — заключил Чепа.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа нуждается в новой системе безопасности, которая будет приемлема как для Украины, так и для России. Он также добавил, что ожидания Европейского союза поражения России в конфликте на Украине и смене власти в стране безосновательны.