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13:17, 4 ноября 2023Бывший СССР

С обелиска городу-герою Киеву начали демонтаж советской звезды

На Украине начали демонтаж советской звезды с обелиска городу-герою Киеву

Фото: Стрингер / РИА Новости

На Украине начали демонтаж советской звезды с обелиска городу-герою Киеву. Об этом пишет канал ТСН в Telegram со ссылкой на журналиста Андрея Цаплиенко.

«В Киеве на Галицкой площади (бывшая площадь Победы) начали демонтаж советской звезды», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что с обелиска городу-герою Киеву сняли позолоченные изображения советской медали «Золотая Звезда» и убрали барельеф с надписью на русском языке. В местной администрации назвали изменение внешнего вида памятника «декоммунизацией в действии». Также на обелиске поменяли дату «1941» на «1939» — год начала Второй мировой войны.

Перед этим в Киеве сняли герб СССР с монумента «Родина-мать». Демонтаж был приурочен к празднованию Дня независимости Украины, который отмечается 24 августа. Взамен советского герба на щит скульптуры планируют нанести украинский трезубец. Кроме того, стало известно о намерении украинских властей переименовать статую «Родина-мать» в «Украину-мать».

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      Олег Давыдов
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