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13:53, 4 ноября 2023Мир

У Турции пошатнулось доверие к Евросоюзу

Hürriyet: Эрдоган заявил, что доверие Турции к Евросоюзу пошатнулось

Фото: Tunahan Turhan / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Европейский союз (ЕС) из-за непоследовательных действий. Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet.

В разговоре с журналистами на борту самолета по возвращении из Казахстана Эрдоган заявил, что в последнее время Евросоюз играл «очень странную и непоследовательную роль». «Обратите внимание, кто сейчас на стороне Израиля и кто находится вне дипломатических процессов в российско-украинском конфликте? Европейский союз», — подчеркнул турецкий лидер.

По словам Эрдогана, ЕС не предложил и не смог предложить справедливый подход. «К сожалению, наше доверие к Европейскому союзу пошатнулось», — заключил президент Турции.

В октябре Ердоган заявлял, что Анкара ничего не ожидает от Европейского союза в вопросе возможности вступления республики в объединение. По словам президента Туркции, ЕС заставляет его страну ждать ответа по данному вопросу уже около 60 лет.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что прекратил общение с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. При этом Турция продолжает контактировать с Израилем и Палестине по вопросу урегилирования конфликт в секторе Газа.

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      Андрей Ставицкий
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