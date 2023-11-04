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16:18, 4 ноября 2023Силовые структуры

Фигурант дела блогера Шабутдинова скрылся в ОАЭ

«Известия»: в деле блогера Шабутдинова появился новый фигурант Алексеев

Фото: Денис Бочаров / Globallookpress.com

В деле блогера-миллионника Аяза Шабутдинова появился новый фигурант. Об этом сообщают «Известия».

Как рассказал корреспондент издания из зала суда, в деле Шабутдинова есть новый фигурант — Василий Алексеев. Алексеев выступает генеральным директором компании «Like центр», которая принадлежит Шабутдинову.

В суде сообщили, что Василий Алексеев скрывается в ОАЭ. Ранее он записал обращение в поддержку Аяза Шабутдинова.

4 ноября суд отправил блогера и предпринимателя Аяза Шабутдинова в СИЗО до 16 декабря. Шабутдинова не стали отпускать под залог, так как у него есть гражданство Сент-Люсии, открытая виза США и действующий Шенген.

Ранее Аязу Шабутдинову предъявили обвинения в восьми эпизодах мошенничества. Автора образовательных программ на тему предпринимательства задержали в Москве в минувшую пятницу, 3 ноября.

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      Андрей Ставицкий
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