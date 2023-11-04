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22:22, 4 ноября 2023Мир

Министр обороны Израиля пообещал уничтожить лидера ХАМАС

Министр обороны Израиля Галант пообещал найти и уничтожить лидера ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что страна найдет и уничтожит главу палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхью Синвара. Об этом он заявил на пресс-конференции в субботу, 4 ноября, пишет РИА Новости.

«После войны в Газе больше не будет ХАМАС — и не будет угрозы безопасности Израиля со стороны сектора Газа. У нас будет полная свобода действий в секторе Газа, и мы сделаем все, что захотим», — сказал глава ведомства.

Ранее газета Financial Times сообщила, что вывоз иностранцев из Газы был поставлен под угрозу из-за спора между движением ХАМАС и Египтом по поводу размещения наблюдателей из ООН. Египет настаивал, что наблюдатели должны находиться на стороне границы Газы, контролируемой ХАМАС. При этом палестинское движение выступало за то, чтобы они были размещены на египетской стороне.

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