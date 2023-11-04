Президент Путин выразил соболезнования из-за землетрясения в Непале

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Раму Чандре Пауделу и премьер-министру Непала Пушпе Камалу Дахалу из-за последствий землетрясения в стране. Заявление опубликовано на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения в западных районах вашей страны», — заявил Владимир Путин. Президент также попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким тех, кто не уцелел в результате произошедшего, и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим из-за стихийного бедствия.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на западе Непала в ночь на 3 ноября по местному времени. В результате трагических событий пострадали более 150 человек, не уцелели не менее 128 человек.

Утром 3 ноября мощное землетрясение произошло на греческом острове Эвбея к северо-востоку от Афин. Магнитуда первого толчка составила 5,1, второго — 3,8.