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22:39, 4 ноября 2023Бывший СССР

Офицер ВСУ передал тайное послание после слов Залужного о тупике на фронте

CNN: в ВСУ заявили об очевидном превосходстве армии РФ после статьи Залужного

Фото: Stringer / Reuters

Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) передал американским журналистам CNN тайное послание о превосходстве Российской армии на фронте. Так он отреагировал на слова украинского главнокомандующего Валерия Залужного.

Статья Залужного появилась на страницах издания The Economist. Он заявил, что украинские войска не смогут достичь значимого прорыва и что ситуация зашла в тупик.

«Там, где мы стоим, мы постоянно ощущаем превосходство русских как в разведке, так и в огневой мощи. У них огромное количество ствольной артиллерии», — рассказал на правах анонимности заместитель командира одной из артиллерийских частей, базирующейся под Артемовском. По его словам, выводы Залужного давно очевидны для всех военнослужащих ВСУ.

Офицер ВСУ уточнил, что разница между украинской и российской армиями сейчас чувствуется особенно остро, поскольку на Украину начинают поставлять все меньше боеприпасов.

Ранее статью Залужного прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что понимает усталость от боевых действий, потому что «все мы люди, независимо от своего статуса».

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