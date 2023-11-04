Узбекистан увеличит объем импорта нефти из России до миллиона тонн

В 2024 году Узбекистан будет импортировать до миллиона тонн нефти из России

В 2024 году Узбекистан увеличит импорт нефти из России. Об этом говорится в Telegram-канале узбекистанского министерства энергетики.

Уточняется, что власти страны намерены увеличить объемов поставок нефтяного сырья из РФ через территорию Республики Казахстан до одного миллиона тонн. «Это закреплено соответствующим трехсторонним документом, подписанным 4 ноября 2023 года в Москве», — отметили авторы сообщения.

Документ был подписан первым заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным, первым заместителем министра энергетики Республики Узбекистан Азимом Ахмедхаджаевым и вице-министром энергетики Республики Казахстан Ерланом Аккенженовым.

В начале ноября Минфин сообщил о росте нефтегазовых доходов России в октябре до 1,6 триллионов рублей. Таким образом, доходы России от продажи нефти и газа достигли максимума за год