Минобороны: потери ВСУ на купянском направлении за сутки составлили 125 человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки на купянском направлении потеряли до 125 бойцов. Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

По его словам, российские военные уничтожили на данном направлении два 122-миллиметровых артиллерийских орудия Д-30, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, пункт боепитания и минометный расчет. Авиация нанесла удары по пунктам временной дислокации и скоплениям живой силы,

3 ноября подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что потери ВСУ на купянском направлении стали превышать численность поступающих свежих сил. Военный эксперт подсчитал, что эта тенденция сохранится в течение десяти дней, то командование ВСУ почти лишится сил и средств для удержания российских войск на этом участке.