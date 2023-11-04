Песков сравнил НАТО и автомат Калашникова

Песков сравнил НАТО с автоматом Калашникова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил НАТО с автоматом Калашникова. Видео выступления представителя Кремля на марафоне общества «Знание» публикует «Звезда».

«Любое оружие, даже самое современное, как автомат Калашникова, ты никогда в мирных целях не будешь использовать — все равно это будет орудие убийства. И так же НАТО — это оружие конфронтации», — заявил он. По словам Пескова, Россия неоднократно предупреждала о последствиях расширения НАТО, однако ее заявления игнорировались.

«Мы будем терпеть до какого-то предела, но не дальше. И [прошло] восемь волн расширения НАТО, и дальше ситуация стала нестерпимой», — заключил он.

В октябре президент России Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в КНР напомнил, что в 1991 году в НАТО дали обещание не расширяться на восток. Путин обвинил НАТО в расширении на восток и заявил, что с 1991 года блок прошел пять подобных волн.