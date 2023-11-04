Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:30, 4 ноября 2023Россия

Песков сравнил НАТО и автомат Калашникова

Песков сравнил НАТО с автоматом Калашникова

Фото: Johanna Geron / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил НАТО с автоматом Калашникова. Видео выступления представителя Кремля на марафоне общества «Знание» публикует «Звезда».

«Любое оружие, даже самое современное, как автомат Калашникова, ты никогда в мирных целях не будешь использовать — все равно это будет орудие убийства. И так же НАТО — это оружие конфронтации», — заявил он. По словам Пескова, Россия неоднократно предупреждала о последствиях расширения НАТО, однако ее заявления игнорировались.

«Мы будем терпеть до какого-то предела, но не дальше. И [прошло] восемь волн расширения НАТО, и дальше ситуация стала нестерпимой», — заключил он.

В октябре президент России Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в КНР напомнил, что в 1991 году в НАТО дали обещание не расширяться на восток. Путин обвинил НАТО в расширении на восток и заявил, что с 1991 года блок прошел пять подобных волн.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о двойниках Путина

      Зеленский ответил на планы Запада вынудить Киев начать переговоры с Россией

      В Севастополе объявлена воздушная тревога

      Песков напомнил правду о госперевороте на Украине

      В США предрекли Украине потерю Одессы

      Кадыров подарил чеченским силовикам люксовые автомобили

      Песков сравнил НАТО и автомат Калашникова

      В Кремле оценили перспективы роста экономики России

      NASA предложила неожиданный способ для борьбы астронавтов с одиночеством

      Фигурант дела блогера Шабутдинова скрылся в ОАЭ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости