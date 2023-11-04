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16:57, 4 ноября 2023Россия

Песков заявил о конце эры иждивенчества Украины

Песков: Украина больше не может пользоваться своим иждивенчеством в мире

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Ввиду эскалации конфликта на Ближнем Востоке для Украины наступают нелегкие времена, близится конец эры ее иждивенческого доминирования. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Официальный представитель Кремля отметил, что в мире все больше нарастает раздражение от Киева. По его словам, данное положение дел заметно невооруженным взглядом. Он также обратил внимание, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке на Западе происходит смена приоритетов.

«Очевидно, что киевский режим не может больше пользоваться своим иждивенческим подходом и со своим иждивенчеством уже не может доминировать на мировой арене», — указал он.

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      Варвара Кошечкина
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