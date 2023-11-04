Российские войска уничтожили танк Leopard

Минобороны: на донецком направлении уничтожен немецкий танк Leopard

Российские войска уничтожили немецкий танк Leopard, две боевые бронированные машины и три автомобиля Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, сообщили в Минобороны.

Потери ВСУ на данном направлении составили до 140 военных, сообщили в ведомстве. Также были поражены, в частности, боевая машина РСЗО «Ураган», самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», две боевые машины РСЗО «Град», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США «AN/TPQ-37».

Кроме того, средствами противовоздушной обороны (ПВО) России было перехвачено девять реактивных снарядов HIMARS, а на купянском направлении военнослужащие отразили пять атак украинских войск.