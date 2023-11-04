Минобороны сообщило об отражении пяти атак ВСУ на купянском направлении

Минобороны: на купянском направлении отражены пять атак ВСУ

За минувшие сутки на купянском направлении военнослужащие отразили пять атак Вооруженный сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным российского оборонного ведомства, подразделения «Западной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили атаки 54-й мотопехотной и 57-й механизированной бригад противника. Активные боевые действия велись в районах села Синьковка и севернее села Тимковка в Харьковской области.

Отмечается, что противник потерял танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, при этом потери ВСУ среди живой силы составили до 210 человек.

Также, по данным Минобороны, российские военнослужащие поразили артиллерийскую систему М777 американского производства, а также две самоходные гаубицы «Гвоздика».

Ранее Минобороны сообщило, что утром 4 ноября была пресечена попытка попытка ВСУ атаковать Курскую область. Средства ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата. Также ведомство объявило о пресечении атаки украинского БПЛА в Белгородской области.

Губернатор Курской области Старовойт предупредил жителей о работе системы ПВО и призвал сохранять спокойствие.