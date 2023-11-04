Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:39, 4 ноября 2023Россия

Российский школьник неожиданно впал в кому на уроке

SHOT: девятиклассник из Подмосковья впал в кому на уроке литературы

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Ученик девятого класса подольской школы № 12 в Подмосковье во время урока литературы резко почувствовал себя плохо и впал в кому. Об этом сообщает SHOT.

Мальчик начал задыхаться и не понимал, где находится. Учительница вовремя вызвала скорую помощь, школьника доставили в местную больницу с диагнозом «кома неясной этиологии».

Причины инцидента пока неизвестны, однако, по словам родных, со здоровьем ребенка все было в порядке. Они уверяют, что до этого мальчик не получал никаких травм, и вообще не понимают, как это произошло.

Ранее другой российский школьник неожиданно впал в кому после тренировки по борьбе. Мальчик из города Карталы Челябинской области вернулся домой после занятия грэпплингом и через какое-то время потерял сознание. Спасти подростка не удалось.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      США тайно отдали ВСУ самую мощную машину для прорыва обороны. Как это «чудо-оружие» способно повлиять на ход конфликта?

      Российский школьник неожиданно впал в кому на уроке

      Путин присудил патриарху Кириллу премию за укрепление единства нации

      Блогеру Шабутдинову предъявили обвинения в восьми случаях мошенничества

      В России показали считавшуюся утерянной икону Казанской Божией Матери

      Сайты выставки «Россия» подверглись хакерской атаке с Украины и западных стран

      Минобороны заявило о попытке ВСУ совершить теракт в России

      Жителей Курской области предупредили о работе ПВО

      Около ста российских туристов застряли на китайской таможне

      Генсек ООН высказался об ударе Израиля по машинам скорой помощи в Газе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости