Российский школьник неожиданно впал в кому на уроке

SHOT: девятиклассник из Подмосковья впал в кому на уроке литературы

Ученик девятого класса подольской школы № 12 в Подмосковье во время урока литературы резко почувствовал себя плохо и впал в кому. Об этом сообщает SHOT.

Мальчик начал задыхаться и не понимал, где находится. Учительница вовремя вызвала скорую помощь, школьника доставили в местную больницу с диагнозом «кома неясной этиологии».

Причины инцидента пока неизвестны, однако, по словам родных, со здоровьем ребенка все было в порядке. Они уверяют, что до этого мальчик не получал никаких травм, и вообще не понимают, как это произошло.

Ранее другой российский школьник неожиданно впал в кому после тренировки по борьбе. Мальчик из города Карталы Челябинской области вернулся домой после занятия грэпплингом и через какое-то время потерял сознание. Спасти подростка не удалось.