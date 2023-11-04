Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
00:15, 5 ноября 2023Культура

SHAMAN нажал на красную кнопку во время концерта

Певец SHAMAN нажал на красную кнопку во время концерта со словами «Я русский»

Кадр: Первый канал

Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, нажал на символическую «красную кнопку» во время сольного концерта в Санкт-Петербурге. Трансляцию вел «Первый канал».

Кнопка находилась в черном чемодане. Во время исполнения слов «я русский» SHAMAN нажал на кнопку, после чего на сцене вспыхнули огненные фейерверки.

Ранее концертный директор Дронова Сергей Лавровраскрыл гонорар исполнителя за концерт. По его словам, SHAMAN зарабатывает за одно выступление от двух до трех миллионов рублей. Кроме того, у певца одни из самых дорогих корпоративов, которые стоят от 50 тысяч до 100 тысяч евро.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны сообщило о повреждении корабля при ракетном ударе ВСУ по Керчи

      Назван срок запуска первого разведывательного спутника Южной Кореи

      В Германии призвали к уничтожению ХАМАС

      SHAMAN нажал на красную кнопку во время концерта

      Среди республиканцев возникли разногласия из-за нацбезопасности и Украины

      Американский авианосец прибыл на Ближний Восток

      Популярная московская актриса поделилась секретами красоты

      В аэропорту Гамбурга приостановили авиасообщение

      В России заявили о «ждущих своего часа» здоровых силах на Украине

      Военные ВСУ сообщили о бойне у запорожского фронта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости