SHAMAN нажал на красную кнопку во время концерта

Певец SHAMAN нажал на красную кнопку во время концерта со словами «Я русский»

Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, нажал на символическую «красную кнопку» во время сольного концерта в Санкт-Петербурге. Трансляцию вел «Первый канал».

Кнопка находилась в черном чемодане. Во время исполнения слов «я русский» SHAMAN нажал на кнопку, после чего на сцене вспыхнули огненные фейерверки.

Ранее концертный директор Дронова Сергей Лавровраскрыл гонорар исполнителя за концерт. По его словам, SHAMAN зарабатывает за одно выступление от двух до трех миллионов рублей. Кроме того, у певца одни из самых дорогих корпоративов, которые стоят от 50 тысяч до 100 тысяч евро.