Стали известны условия освобождения иностранных пленных ХАМАС

Выезд иностранцев из Газы разрешат в случае обеспечения гарантий безопасности

ХАМАС хочет получить от Израиля гарантии безопасного вывода иностранных граждани из сектора Газы. Об этом сообщает телеканал CNN.

По словам собеседника CNN, ХАМАС разрешит иностранцам покинуть регион, как только получит гарантии безопасности. В частности, боевики хотят быть уверенными, что машины скорой помощи смогут беспрепятственно добраться до контрольно-пропускного пункта (КПП) «Рафах» на границе с Египтом.

В сообщении говорится, что это требование появилось после того, как 3 октября израильские военные нанесли удар по машине скорой помощи. Атака состоялась около крупнейшей в секторе Газа больницы «Аль-Шифа». В ЦАХАЛ заявили, что машину использовал ХАМАС.

КПП «Рафах» открыли для прохода людей 1 ноября. По информации CNN, в этот день разрешение покинуть сектор получили 500 человек.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о процессе освобождения российских граждан, находящихся в плену у палестинских боевиков ХАМАС. Представитель главы государства уточнил, что ситуация осложняется тем, что не все стороны согласовали позиции.