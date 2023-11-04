В Госдепе Байдена обвинили в причастности к геноциду в Газе

Axios: сотрудница Госдепа Якуб обвинила Байдена в причастности к геноциду в Газе

Сотрудница Госдепартамента США Сильвия Якуб заявила, что президент Америки Джо Байден причастен к геноциду жителей сектора Газа. Своим мнением она поделилась в социальной сети Х, передает портал Axios.

По данным портала, Якуб разослала коллегам письмо по электронной почте, в котором выразила свое недовольство политикой правительства страны и с целью собрать подписи под своим заявлением с призывом в отношении палестино-израильского конфликта. Также она высказала негативное мнение о мерах Вашингтона в соцсети.

«Вы предоставляет значительное больше военной помощи правительству, которое без разбора атакует мирных жителей Газы. Вы причастны к геноциду, президент», — приводит Axios слова из публикации Якуб в X. Также сотрудница Госдепа высказалась о встрече вице-президента США Камалы Харрис с премьером Британии Риши Сунаком, отметив, что Харрис «позорно оторвана от реальности».

Через некоторое время после публикации, Якуб ограничила доступ к своим записям, сделав их приватными, передает портал. Также уточняется, что она работала в президентской кампании Хиллари Клинтон в 2016 году и была научным сотрудником Фонда Обамы.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что политика Джо Байдена привела к потере Вашингтоном всех союзников. По его мнению, Байден намерен превратить страну в обедневшее государство третьего мира, в котором будет постоянно отключаться электричество, а его жители будут «молить врагов о пощаде».