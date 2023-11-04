Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:28, 4 ноября 2023Мир

В Госдепе Байдена обвинили в причастности к геноциду в Газе

Axios: сотрудница Госдепа Якуб обвинила Байдена в причастности к геноциду в Газе

Фото: Reuters

Сотрудница Госдепартамента США Сильвия Якуб заявила, что президент Америки Джо Байден причастен к геноциду жителей сектора Газа. Своим мнением она поделилась в социальной сети Х, передает портал Axios.

По данным портала, Якуб разослала коллегам письмо по электронной почте, в котором выразила свое недовольство политикой правительства страны и с целью собрать подписи под своим заявлением с призывом в отношении палестино-израильского конфликта. Также она высказала негативное мнение о мерах Вашингтона в соцсети.

«Вы предоставляет значительное больше военной помощи правительству, которое без разбора атакует мирных жителей Газы. Вы причастны к геноциду, президент», — приводит Axios слова из публикации Якуб в X. Также сотрудница Госдепа высказалась о встрече вице-президента США Камалы Харрис с премьером Британии Риши Сунаком, отметив, что Харрис «позорно оторвана от реальности».

Через некоторое время после публикации, Якуб ограничила доступ к своим записям, сделав их приватными, передает портал. Также уточняется, что она работала в президентской кампании Хиллари Клинтон в 2016 году и была научным сотрудником Фонда Обамы.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что политика Джо Байдена привела к потере Вашингтоном всех союзников. По его мнению, Байден намерен превратить страну в обедневшее государство третьего мира, в котором будет постоянно отключаться электричество, а его жители будут «молить врагов о пощаде».

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Подвигина
      Обсудить
      Последние новости

      «Запасы России кажутся бесконечными». Запад толкает Украину к мирным переговорам с Москвой

      Россия получила приглашение на заседание глав МИД ОБСЕ

      Выдворенных из России школьников-мигрантов уличили в домогательствах

      Бизнес-леди назвала причины забрать бизнес из Москвы

      В Госдепе Байдена обвинили в причастности к геноциду в Газе

      Мэттью Перри похоронили недалеко от студии Warner Bros.

      В США рассказали о секретной передаче ВСУ мощной бронемашины

      В США заявили о планах Израиля разделить сектор Газа на две части

      В Совфеде рассказали об изоляции США в ООН

      В США заявили о мировой поддержке России и Китая в вопросе сектора Газа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости