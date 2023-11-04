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01:03, 4 ноября 2023Мир

В России заявили о неосведомленности об ударах Израиля по Сирии

Богданов: Израиль обычно не информирует Россию об ударах по Сирии

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Израиль, как правило, не ставит Россию в известность об ударах по территории Сирии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, передает РИА Новости.

По его словам, Москва узнает об обстрелах уже после того, как они произошли. Дипломат отметил, что удары Израиля по аэропортам Эн-Найраб в Алеппо и Дювали в Дамаске в Сирии стали полной неожиданностью для России.

22 октября израильские истребители нанесли из акватории Средиземного моря семь ударов по аэропортам в Дамаске и Алеппо. В результате атаки были частично повреждены взлетно-посадочные полосы.

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      Марина Совина
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