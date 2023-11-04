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13:51, 4 ноября 2023Бывший СССР

Воздушную тревогу объявили по всей Украине

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Oleksii Chumachenko / Globallookpress.com

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные официальной онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации страны.

По информации портала, в Киеве сирены прозвучали в 13:37 по местному времени (совпадает с московским), а минутой позже — в Киевской области, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской и других областях. Также воздушная тревога объявлена в подконтрольных Киеву районах Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также Херсонской и Запорожской областей.

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