Захарова заявила о роли США в экстрадиции из Болгарии российского журналиста

Захарова заявила о роли США в экстрадиции из Болгарии корреспондента «РГ» Гацака

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США сыграли роль в экстрадиции из Болгарии корреспондента «Российской газеты» («РГ») Александра Гацака. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Захарова обратила внимание, что за несколько дней до аннулирования аккредитации Гацака и высылки журналиста из Болгарии в Софию прибыла заместитель госсекретаря США по вопросам публичной дипломатии Лиз Аллен. «Болгарское правительство получило [от США] четкие ЦУ (ценные указания — прим. "Ленты.ру"), как вести публичную дипломатию: цензура, высылка российских журналистов, запрет на свободу слова», — написала дипломат.

Представитель МИД добавила, что в случае если Гацак будет снова аккредитован в Болгарии, то болгарский журналист Ангел Григоров, который был выслан из России в ответ на экстрадицию корреспондента «РГ», также вновь получит аккредитацию.

О том, что Болгария решила аннулировать аккредитацию Гацака и выслать его из страны, сообщалось 31 октября. Причины болгарская сторона не озвучила. Захарова назвала произошедшее «очередным противоправным ходом натовцев против российских журналистов». После этого стало известно о решении выслать в ответ на экстрадицию российского журналиста сотрудника Болгарского национального радио Григорова.